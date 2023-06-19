İnönü bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan İnönü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İnönü köyünün sevilen ailelerinden Kara ailesinin çınarı Leylüfer Emir Kara dün vefat etti.
Kara’nin cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İnönü Kabristanlığı’na defnedildi.
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