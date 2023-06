Near East Bank’tan Bayrama Özel Kredi Kampanyası

Near East Bank, uygun faiz oranlarıyla hazırlanan Kurban Bayramına özel bayram kredisi kampanyasını sundu.

Kolay ödeme seçeneği, aylık %3,33’den başlayan faiz oranı ve 36 ay kadar vade imkanı ile sunulan Bayram Kredisi, 400 Bin TL’ye kadar kullandırım özelliği ile artan ihtiyaçlarınıza hızlı ve kolay çözüm sunarken, bayram öncesi hayallerinizi gerçekleştirmenize imkan sağlıyor.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, ekonomide yaşanan zorluklar karşısında dahi her türlü koşulda finansal desteklerine devam edeceklerinin altını çizerek;

“ Özellikle bayramlar gibi özel dönemlerde, müşterilerimizin bayram öncesi ihtiyaç duyduğu nakit alışverişlere veya hayal ettikleri satın almalarına yönelik kullanacakları kredi arayışında ilk tercih olmak için, hazırladığımız özel dönem kredileri ile bu süreçleri onlar için kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Her dönem finansal açıdan yanlarında olduğumuzu gösterdiğimiz gibi, bu Kurban Bayramı için de hazırladığımız Bayram Kredimizle de bu amacımızı gerçekleştiriyoruz. Uygun faiz oranlı sunduğumuz kredimize başvuran müşterilerimize aynı zamanda Hesaplı Sağlık Sigortası da hediye. Finans ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirerek daha kolay, hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımlar sunmaya devam edeceğiz, şimdiden herkese iyi bayramlar.” dedi.

Near East Bank Bayram Kredisi ile, 25.000 TL ve üzeri kredi alan müşterilere, 20.000 TL'ye kadar yatarak tedavi teminatı, acil durumlarda oluşabilecek ağır maliyet güvencesi, yurt içi anlaşmalı ve anlaşmasız tüm kurumlar ile yurt dışında da teminat limitleri kapsamında sağlık giderlerini karşılayacak Hesaplı Sağlık Sigortası hediye sunuluyor. Bayram Kredisine son başvuru tarihi 26 Haziran 2023.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Near East Bank Mobil, Near East Bank İnternet Bankacılığı, 444 0 634 telefon hattından ve Near East Bank şubelerinden kolayca kredi başvurusunda bulunabilecekler.

Ayrıca, bilgi ve teklif almak için tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezi’nden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından, Near East Bank Facebook sayfalarındaki linklerden kolay ve hızlı şekilde başvurularınızı yapabilirsiniz.