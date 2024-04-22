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İlk Kıbrıslı Türk kadın tenisçi Özel Vassıf hayatını kaybetti

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İlk Kıbrıslı Türk kadın tenisçi Özel Vassıf hayatını kaybetti
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 Şampiyonlukları da olan, ilk Kıbrıslı Türk kadın tenisçi Özel Vassıf, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Dün akşam evinde hayata veda eden Vassıf, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
9 Şubat 1934 yılında dünyaya gelen, 15 yaşında İngiltere'de tenis ile tanışan, adaya döndükten sonra şampiyonlukları ve modern görüşleriyle Kıbrıs Türk kadınlarına öncülük eden Vassıf için yarın saat 11.00'de Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu'nda veda töreni düzenlenecek.
Vassıf’ın naaşı, İsmail Safa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
Hayatı boyunca tenisi yaymak için çalışan, antrenörlük ve eğitmenlik de yapan Vassıf, 1960 - 1983 yılları arasında katıldığı turnuvalarda birçok başarı elde etti. Kıbrıs'ı ulusal ve uluslararası arenada da temsil eden Vassıf, ada çapında şampiyonluk kazanan tek Kıbrıslı Türk kadın oldu.
Ölümüyle ilgili ailesi tarafından yapılan açıklamada, Vassıf’ın doğaya olan tutkusu vurgulandı ve cenaze törenine çiçek gönderilmemesi, onun yerine Kıbrıs Türk Eğitim Vakfına bağış yapılmasının Vassıf’ın arzusu olduğu ifade edildi.
 
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