"Sahte diploma soruşturması" kapsamında bir kişi tutuklandı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün bir kişi tutuklanırken, poliste tutuklu bulunan üç kişi de teminatla serbest bırakıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında 46 yaşındaki B.G. bugün ‘sahte belge düzenlenmesini tahrik, sahte resmi belge düzenlenmesini tahrik ve sahte belgeyi tedavüle sürme’ suçlarından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme B.G.’nin ikin gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Üç kişi teminatla serbest

Öte yandan KSTU’de Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında poliste tutuklu bulunan H.S. bugün çıkarıldığı Güzelyurt Kaza Mahkemesi tarafından teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında poliste tutuklu bulunan V.K. ile N.K.’de bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından teminatla serbest bırakıldı.

