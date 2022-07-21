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İçöz ve Çobanoğlu’nun ölüm sebebi kalp krizi

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İçöz ve Çobanoğlu’nun ölüm sebebi kalp krizi
 
 
Çatalköy’de bir otelin restoranında 16 Temmuz’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yaşamını yitiren 35 yaşındaki Hüseyin İçöz’e yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Öte yandan Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir özel hastanede yatılı tedavi gördüğü sırada 17 Temmuz’da rahatsızlanarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren 33 yaşındaki Yunus Çobanoğlu’nun otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi




Hüseyin İçöz
 

Yunus Çobanoğlu
 
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