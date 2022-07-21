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“Devletimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz”

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde dün ilk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı

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“Devletimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz”

 
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.
Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu yapılarak, İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Anıt Özel Defterinin imzalanmasıyla tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; Sizin ilke, düşünce ve mücadeleniz, Kıbrıs Türk halkına ışık tutmaya ve rehberlik etmeye devam ederken, hak, adalet ve özgürlük davamızı uluslararası alanda zafere taşıyana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim. 
Kıbrıs Türk halkının verdiği büyük mücadele ve Anavatan Türkiye'nin büyük desteğiyle sürdürdüğü direnişin zaferle sonuçlandığı 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın 48. yıl dönümünde, huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz: Devletimizden, bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Sizi rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz."


OKTAY
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da özel deftere şunları kaydetti:
"Bugün Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin varlığını ve geleceğini garanti altına alan Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 48. yıl dönümünü idrak etmekteyiz.
Türkiye Cumhuriyeti, Anavatan ve garantör ülke olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının egemen haklarının hürriyet ve refahının teminatı olmaya ve tarihi ve ahdî sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir.
Bu mutlu yıl dönümünde aziz hatıranızı saygı ve rahmetle yad ediyoruz."
 
 
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