Henüz çok gençti

Esentepe bölgesi genç bir simasını zamansız kaybetmenin acısını yaşıyor.
Girne bölgesinin sevilen esnaflarından Hasan Gül’ün oğlu Ali Can Gül bugün vefat etti.
Ali Can Gül’ün vefatı bölgede büyük üzüntüyle karşılanırken, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
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