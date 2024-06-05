Telsim’i yeni Dijital Deneyim Merkezi Gazimağusa’da açıldı

Telsim’in ikinci, Gazimağusa’nin ilk Dijital Deneyim Merkezi müşterileriyle buluştu

Telsim, ilklere imza atarak Vodafone’un Türkiye ve tüm dünyada kullandığı en gelişmiş teknoloji ve servislerle donatılmış, Kıbrıs’ın ikinci Dijital Deneyim Merkezi’ni Gazimağusa’da açtı.

Dumlupınar Shop açılışına katılanlar arasında, Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Gazimağusa Polis Genel Müdürü Nihat Can, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Vodafone Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, Telsim Teknoloji ve IT’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Togan Çakmak, Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, Telsim Müşteri Operasyonları ve Terminalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Ustacan ile birçok bürokrat ve iş insanı yer aldı.



SUNAT ATUN: “TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIRSAK EĞER DİJİTALLEŞMEK BİZLER İÇİN HAYATI KOLAYLAŞTIRAN, HAYATI DAHA VERİMLİ HALE GETİREN VE BELKİDE ARZU ETTİĞİMİZ HEDEFLERİMİZE ULAŞMAMIZ KONUSUNDA HİZMET EDEBİLECEKTİR.”

Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Dijital Deneyim Merkezi’nin açılışında olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktardı. Atun, “Çağımızın dijital çağı olması sebebiyle, Dijital Deneyim Merkezi çok kıymetli ve önemli bir meseledir. Teknoloji çağının en ileri noktalarındayız ve bu dönüşüme önderlik edebilmek bana göre çok değerli bir meseledir. Teknolojiyi doğru kullanırsak eğer dijitalleşmek bizler için hayatı kolaştıran, hayatı daha verimli hale getiren ve belkide arzu ettiğimiz hedeflerimize ulaşmamız konusunda hizmet edebilecektir. Ben bu bağlamda kıymetli yatırımcımız Yılmaz Erbütlü’yü çok tebrik ederim. Girişimcilik KKTC için en önemli değerlenin başında gelmektedir ve kendiside tanıdığım en girişimci ve en kıymetli insanlardan bir tanesidir. Girişimciliği her alanda desteklemeliyiz.” dedi.

Sunat Atun sözlerine son verirken Telsim ailesine girişimcilik desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.



ÖZDEN KESER: “TELSİM GİBİ BÜYÜK VE GÜZİDE BİR GSM OPERATÖRÜNÜN HİZMETLERİNİ GENİŞLETMESİ BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR.”

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, ekonomik zorluklardan geçilen bu günlerde cesurca bir yatırım yaptığından dolayı Yılmaz Erbütlüyü tebrik etti. Keser, “Telsim gibi büyük ve güzide bir GSM operatörünün hizmetlerini genişletmesi bizler için çok önemlidir. Çağımız iletişim çağıdır ve bunu da diğer ülkeler gibi en üst seviyelerde yaşamak istiyoruz. Umarız bu dönüşümü yakalamamızda Telsim ön ayak olur, bizde çağın gerektirdiği şekilde iletişim şartlarımıza kavuşuruz.” dedi.

Özden Keseri, sözlerine son vermeden önce, açılışta emeği geçen herkese ve Telsim’e teşekkürlerini iletti.



SEFER TÜZ: “KUZEY KIBRIS’TA KENDİ ADIYLA BULUNAN TEK YABANCI YATIRIMCI KONUMUNDA OLAN VODAFONE GROUP’UN BİR PARÇASI OLARAK, ÜLKEMİZİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNCÜSÜ OLMAK BİZİM EN ÖNEMLİ VİZYONLARIMIZ ARASINDADIR.”

Kuzey Kıbrıs’ın ilk GSM operatörü olarak bu ülkede birçok ilki başardık diyen Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, ilk Dijital Deneyim Merkezini de yine Lefkoşa Ortaköy Shop’umuzda biz açtık dedi. Tüz, “Bu ülkede ilklerin, değişimlerin altında hep bizim imzamız oldu ve bugün yine bu ilklerden birini gerçekleştirmek için buradayız. Bugün bizim için çok özel bir gün çünkü Gazimağusa’nın ilk Dijital Deneyim Merkezi’ni hayata geçiriyoruz. Vodafone’un dünyada uygulamaya başladığı Dijital Mağazacılık anlayışını bire bir yansıttığımız Dijital Deneyim Merkezlerimizin bir yenisini Mağusa’da hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Tüz, “Kuzey Kıbrıs’ta kendi adıyla bulunan tek yabancı yatırımcı konumunda olan Vodafone Group’un bir parçası olarak, ülkemizin dijital dönüşümünün öncüsü olmak bizim en önemli vizyonlarımız arasındadır. Bugüne kadar yürüttüğümüz tüm projeleri hep bu vizyonla değerlendirdik ve bu vizyonla, Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanındaki Shoplarımızı yenilemeye, dünyadaki teknolojileri ülkemizle buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz konuşmasını tamamlarken, böyle anlamlı ve özel bir günde yanlarında olan tüm katılımcılara teşekkürlerini ve saygılarını iletti.



YILMAZ ERBÜTLÜ: “KUZEY KIBRIS’A DİJİTAL DENEYİM MERKEZİ ANLAYIŞINI YAYMAK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENMEK İÇİN BİR ADIM ATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM.”

Dumlupınar Shop Yatırımcısı ve Direktörü Yılmaz Erbütlü konuşmasına başkarken, heyecanını paylaşıp bu özel gününde yanında olan herkese teşekkürlerini sundu. Erbütlü, “Bugün çok farklı bir heyecan yaşıyorum. Kuzey Kıbrıs’a Dijital Deneyim Merkezi anlayışını yaymak ve dijital dönüşümün öncülüğünü üstlenmek için bir adım atmanın mutluluğunun yanı sıra, global bir dev olan Vodafone’un iş ortağı olmanın gururuyla ülkemize global bir konsepti taşımanın mutluluğunu aynı anda yaşıyorum.” dedi.

Erbütlü, “Bu ülkenin bir vatandaşı olarak bu ülkenin insanlarına, ülkeye okumak için gelen gençlerlerimize daha iyi hizmet sunmanın heyecanını yaşamaktayım. Mağazamızın yenilenme sürecinde bizden desteklerini esirgemeyen başta Genel Müdürümüz Sefer Tüz ve Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Sinan Gezen olmak üzere tüm Telsim ailesine çok teşekkür ederim.” dedi.

Ekibiyle birlikte yep yeni bir yolculuğa çıkacağını aktaran Erbütlü, ailesine, dosatlarına ve Telsim ailesine teşekkürlerini iletti.



SİNAN GEZEN: “HER MAĞAZAMIZ, KUZEY KIBRIS’TA DİJİTAL DÖNÜŞÜME LİDERLİK ETME MİSYONUMUZU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞAN BİRER MERKEZ OLUP, ARKASINDA BÜYÜK BİR PLANLAMA, EMEK VE DEĞER ÜRETİMİ BARINDIRIYOR.”

Vodafone Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, Dijital Dönüşüm Merkezi olarak açılışını gerçekleştirdikleri Dumlupınar Shop ile birlikte, 12’si Silver shop olmak üzere toplam 28 mağazalarının olduğunu aktardı. Gezen, “Her mağazamız, Kuzey Kıbrıs’ta dijital dönüşüme liderlik etme misyonumuzu gerçekleştirmek için çalışan birer merkez olup, arkasında büyük bir planlama, emek ve değer üretimi barındırıyor. Dumlupınar Shop’umuzun yeri bizim için çok başka. Çünkü burası tüm Telsim Shoplarımızda olduğu gibi kaliteli hizmet ve dijital dönüşüm hedefiyle çalışmanın yanı sıra, bizi gençlerle buluşturacak çok önemli bir merkez. Çünkü hepinizin bildiği gibi Gazimağusa bir öğrenci kenti.” dedi. Gezen, “Bir eğitim adası olan ülkemizde yüzbinlerde öğrenci bulunuyor. Tamamıyla yenilediğimiz alt yapımızla kesintisiz ve süper hızlı hale getirdiğimiz internet hizmetimizin de en büyük kullanıcısı gençlerdir. İşte bu sebeple, Dumlupınar’da hayata geçirdiğimiz Dijital Deneyim Merkezi’miz, hizmetlerimizi gençlerle buluşturacağımız çok önemli bir merkez haline gelecektir.” dedi.

Sinan Gezen sözlerine son vermeden önce, mağazanın yenilenmesinde emeği çok büyük olan ekiblerine, yatırımcısına, tüm mağaza çalışanlarına ve böyle özel bir günde yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkürlerini sundu.



Tüm dünyada Dijital Mağazacılık anlayışla hayata geçen Dijital Deneyim Merkezi ile birlikte müşterilerimize unutulmaz deneyimler yaşatacağımız global bir konsept sunuyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik ürünlerin yanı sıra ilk kez akıllı saat standı, son model telefonlar ve scooterları içerisinde barındıran merkezde müşterilerimiz deneyimleyerek teknolojik cihazlarını seçebiliyorlar.

