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Koopspor, yenilgisiz lider

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Extend Erkekler Ligi’nde, Koopspor 4 maçta 4 galibiyet 8 puanla ilk devrenin son haftasına yenilgisiz lider girdi

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Koopspor, yenilgisiz lider
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Extend Erkekler Ligi’nde 4.haftayı Koopspor yenilgisiz lider tamamlarken, Çetinkaya ilk galibiyetini aldı.
Koopspor 4 maçta 4 galibiyet 8 puanla ilk devrenin son haftasına yenilgisiz lider girdi.
İkinci sırada 3 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunan 7 puanla Ceasar Larnaka Gençler Birliği yer alıyor.
Baf Ülkü Yurdu altı puanla üçüncü, Savoy Marmara 5 puanla dördüncü, ayni puana sahip Çetinkaya beşinci ve Soyer Aksu altıncı sırada play-off kovalıyorlar.

İlk devre tamamlanıyor
Ligin ilk devresi bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak.
9 Mayıs Perşembe akşamı Ceasar Larnaka Gençler Birliği, Soyer Aksu’yu konukm edecek.
Savoy Marmara ile Baf Ülkü Yurdu 10 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa’da mücadele edecekler.
İlk yarının son maçı ise 11 Mayıs Cumartesi Koopspor – Çetinkaya arasında oynanacak.

Statistiklerde Bosley
İlk dört hafta sonunda Extend Erkekler Ligi’nde 3 kategoride Koopspor’un ABD’li yıldızı Bosley ilk sırada yer alıyor.
Koopspor’^lu Bosley 119 sayı ile sayı liderliğini, aldığı 24 asitle ve 143 verimlilik puanı ile ligin zirvesinde bulunuyor.
Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Uche ise 72 ribaund ile Caesar Larnaka Gençler Birliği oyuncusu Price’ın önünde ilk sırada 

Extend Erkekler Ligi
TAKIMLAR            O    G    M    AS    YS    P    AV
1.KOOPSPOR             4    4         -        346    270    8    +76
2.CEASAR L.G.BİRLİĞİ    4    3    1    273    237    7    +36
3.B.ÜLKÜ YURDU        4    2    2    201    223    6    -22
4. SAVOY MARMARA        4    1    3    275    277    5     -2
5.ÇETİNKAYA            4    1    3    263    294    5    -31
6.SOYER AKSU            4    1    3    262    300    5    -38
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