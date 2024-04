Kırok: “Master planı üzerinde çalışıyoruz”

Çatalköy- Esentepe Başkanı Ceyhun Kırok, Çatalköy - Esentepe Bölgesi’nin dışarıdan göç alan bir bölge olduğunu ve bölgenin yapısal gelişiminin gün geçtikçe büyüdüğünü belirterek, bölgede trafik ve alt yapı sorunlarının da artış gösterdiğine dikkat çekti.

Çatalköy Esentepe Belediyesinin iki belediyenin birleşmesiyle oluşarak hizmet verdiğini ve diğer büyük şehirlere bakıldığında daha geniş bir alana hizmet götürdüğünü ifade eden Başkan Ceyhun Kırok, kentleşen, modern hayatın ve her türlü imkanın var olduğu bir belediye anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi.

Çatalköy- Esentepe Başkanı Ceyhun Kırok, Kanal Sim ekranlarında Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs programına katılarak gazeteci Serhat İncirli’nin sorularını yanıtladı.

Başkan Ceyhun Kırok bölgede bulunan tarihsel yapılara ilişkin belediyenin çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, tarihi mekanların işletme şeklinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Başkan Kırok belediye olarak Master Planı üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu planla birlikte yaşanan sorunlara çözüm bulunabileceğini kaydetti.

Kırok, “Master Planı üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu planla birlikte önümüzdeki on yılı planlıyoruz. Planımızda gezilip görülecek noktalardan alt yapı çalışmalarına, yeni otellerimizin konuşlanmasına varana kadar her şeyi planlamaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği projeleri ile ilgili Brüksel’e bir ziyaret gerçekleştirdim. Bu konuyu ciddi şekilde masaya yatırdık. Önümüzdeki on yıl için bölgemizi nasıl kalkındırabiliriz diye çalışıyoruz. Bu çalışmamızda tarihi yerlerin de çok büyük bir yeri vardır.” dedi.

SU SORUNUNA KARŞI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR...

Kırok, yaşanılan ve yaşanması muhtemel su sorunlarına karşı Çatalköy bölgesinde alt yapısı tamamlanan yeni bir kuyu çalışmasına başladıklarını, Beşparmak bölgesine ise 5 yüz tonluk yeni bir su deposunu bitirmek üzere olduklarını paylaştı. Bahçeli köyüne de su konusunda gerekli çalışmaları yaptıkların ifade eden Kırok, Karaağaç ve Esentepe Bölgesi’ne de 2 tane 300 tonluk depo yapımı çalışmalarına da başladıklarını duyurdu.

“AİLELERİMİZİN DENİZE GİREBİLECEĞİ PLAJLAR OLUŞTURDUK"

Alagadi köyünün alt kısmında atıl durumda bulunan koyu düzenleyerek festival alanı olarak tasarladıklarını söyleyen Kırok, “Çatalköy Bölgesi’ne bir plaj girişimimiz vardır. Bölgede ulaşımı zor çok küçük bir koy kalmıştı. Oraya bir çalışma yaparak yolunu açtık. projeyi Ailelerimizin denize gidebileceği bir plaj oluşturduk. Hedefimiz plaja 100 araçlı bir park yeri de yapmaktır.” diyerek belediyenin sahil bölgelerinde sürdürmüş olduğu çalışmaları da anlattı.

“DAHA BÜYÜK PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞIZ”

Kırok, Çatalköy bölgesinde inşaatı bitmek üzere olan yeni okul projesi hakkında bilgi vererek, yeni binanın Eylül aynında açılacağını söyledi. Belediyenin mali durumunun da büyük ölçüde iyileştiğini belirten Kırok, bu yılın bitimi ile birlikte tüm borçların kapatılacağını ve önümüzdeki iki yıl içerisinde de daha büyük projelerin hayata geçeceğini müjdeledi.