banner913
banner932
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
12 0
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
47 0
 
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
37 0
GG geleneği sürdürdü
GG geleneği sürdürdü
33 0
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
39 0
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
32 0
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
34 0
banner1012

Henüz çok gençti

banner1020

banner974
Henüz çok gençti
banner971
Mağusa zamansız bir vedayla sarsıldı.
Mağusa'nın Pertev Paşa Mahallesi sakini Murat Karayılan hayatını kaybetti.
Karayılan, bugün öğle namazından sonra Mağusa Mezarlığı’na defnedildi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.