banner913
banner932
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
12 0
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
47 0
 
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
37 0
GG geleneği sürdürdü
GG geleneği sürdürdü
33 0
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
39 0
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
32 0
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
34 0
banner1012

Yeniboğaziçi’nde uyuşturucudan 2 tutuklu

banner1020

banner974
Yeniboğaziçi’nde uyuşturucudan 2 tutuklu
banner971
Yeniboğaziçi’nde dün akşam üstü park halindeki bir araçtaki iki kişiyi şüpheli görerek arama yapan Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ele geçirerek iki kişiyi tutukladı.
Polis basın bültenine göre, saat 18.45’te Yeniboğaziçi’nde İstiklal Caddesi’nde devriye halindeki trafik ekipleri tarafından yol içinde park halinde bulunan M.G.’nin (E-47) kullanımındaki ve R.S.’nin (E-36) yolcu olarak bulunduğu araçta, söz konusu şahısların şüpheli hareketlerini saptayarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibinin olay yerine gelmesini sağladı.
Ekibin araçta yaptığı aramada içeriğinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 59 tanesi tam ve biri yarım kağıtlar bulunarak emare alındı.
M.G. ve R.S. tutuklandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.