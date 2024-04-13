Yeniboğaziçi’nde uyuşturucudan 2 tutuklu

Yeniboğaziçi’nde dün akşam üstü park halindeki bir araçtaki iki kişiyi şüpheli görerek arama yapan Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ele geçirerek iki kişiyi tutukladı.

Polis basın bültenine göre, saat 18.45’te Yeniboğaziçi’nde İstiklal Caddesi’nde devriye halindeki trafik ekipleri tarafından yol içinde park halinde bulunan M.G.’nin (E-47) kullanımındaki ve R.S.’nin (E-36) yolcu olarak bulunduğu araçta, söz konusu şahısların şüpheli hareketlerini saptayarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibinin olay yerine gelmesini sağladı.

Ekibin araçta yaptığı aramada içeriğinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 59 tanesi tam ve biri yarım kağıtlar bulunarak emare alındı.

M.G. ve R.S. tutuklandı.

