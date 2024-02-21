banner913
banner932
"KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak"
9 0
Sahte diploma alan milletvekili kim?
Sahte diploma alan milletvekili kim?
36 0
 
Şampiyon Melekler Kupası Çamlıkspor’un
Şampiyon Melekler Kupası Çamlıkspor’un
30 0
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
46 0
Narenciyeciler eylem yaptı
Narenciyeciler eylem yaptı
23 0
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor
15 0
Yeniboğaziçi’ne yeni okul
Yeniboğaziçi’ne yeni okul
153 0
banner1012

Henüz çok gençti

banner974
Henüz çok gençti
banner971
Ziyamet’te sakin 42 yaşındaki Yunus Zengin, evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı sağlık ocağında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün saat 23.30 sıralarında 42 yaşında Yunus Zengin, Ziyamet’teki evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Yenierenköy Sağlık Ocağı’nda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dipkarpaz'lı Yunus Zengin’in vefatı  bölgede büyük üzüntüye neden oldu.
Merhumun Cenazesi bugün (21 Şubat 2024) ikindi namazına müteakip Dipkarpaz köyü kabristanlığına defnedilecek
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.