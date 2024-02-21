Henüz çok gençti

Ziyamet’te sakin 42 yaşındaki Yunus Zengin, evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı sağlık ocağında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün saat 23.30 sıralarında 42 yaşında Yunus Zengin, Ziyamet’teki evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Yenierenköy Sağlık Ocağı’nda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dipkarpaz'lı Yunus Zengin’in vefatı bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Merhumun Cenazesi bugün (21 Şubat 2024) ikindi namazına müteakip Dipkarpaz köyü kabristanlığına defnedilecek

