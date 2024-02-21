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Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi kursiyerlerinin resimleri sergileniyor

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Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi kursiyerlerinin resimleri sergileniyor
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Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi (Gönyeli SAM) resim kursiyerlerinin ürettiği eserler, açılışı yarın yapılacak yergide sergilenecek.
Gönyeli Alayköy Belediyesinden verilen bilgiye göre Gönyeli SAM'da yer alacak serginin açılışı, yarın saat 17.00’de yapılacak.
Sergide, Gönyeli SAM’da kurs gören çocuk ve yetişkinlerin resimleri yer alacak. Sergi 28 Şubat Çarşamba gününe kadar 08.00-19.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
 
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