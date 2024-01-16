Henüz çok gençti

Güzelyurt bölgesinin büyük köylerinden olan Kalkanlı sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kalkanlı'da ikamet eden 47 yaşındaki Keziban Oduncuoğlu Gezercan uzun zamandır tedavi gördüğü hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.
Kezbian Oduncuoğlu Gezercan'ın vefatı Kalkanlı bölgesinde derin üzüntü yarattı.
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