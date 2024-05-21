Hayata tutunamadı

Mormenekşe sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mormenekşe’nin sevilen simalarından olan Cemal Uslutürk dün vefat etti.
Bir süreden beridir mücadele ettiği hastalığa yenik düşen Uslutürk’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Cemal Uslutürk’ün cenazesi yarın Mormenekşe Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mormenekşe Mezarlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.