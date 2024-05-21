Hayata tutunamadı

Mormenekşe sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mormenekşe’nin sevilen simalarından olan Cemal Uslutürk dün vefat etti.

Bir süreden beridir mücadele ettiği hastalığa yenik düşen Uslutürk’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Cemal Uslutürk’ün cenazesi yarın Mormenekşe Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mormenekşe Mezarlığı’na defnedilecek.

