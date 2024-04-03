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Sıcak hava devam edecek

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Meteoroloji Dairesi 4-10 Nisan’ı kapsayacak bir haftalık sürede ılık ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

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Sıcak hava devam edecek
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Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava yarın açık ve az bulutlu, cuma az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cumartesi parçalı az bulutlu, pazar parçalı ve çok bulutlu, pazartesi, salı ve çarşamba parçalı çok bulutlu olacak.


En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde 28 - 31, diğer günlerde 24 – 27,  sahillerde ise periyod boyunca 23 – 26 derece santigrat dolaylarında seyredecek.


Rüzgâr periyodun ilk yarısı Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, ikinci yarısında Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 
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