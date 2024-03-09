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Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
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Hayata tutunamadı

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Hayata tutunamadı
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Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güneşköy 'de sakin Tansel Yazgın hayata veda etti..
58 yaşında hayata veda eden Yagın'ın  cenazesi yarın (Pazar) öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığında defnedilecek.
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