Hayata tutunamadı

Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güneşköy 'de sakin Tansel Yazgın hayata veda etti..

58 yaşında hayata veda eden Yagın'ın cenazesi yarın (Pazar) öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığında defnedilecek.