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Koopspor, son periyotta farka gitti

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Koopspor, son periyotta farka gitti
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Basketbol Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nde bugün oynanan maçta Koopspor, Ceasar Larnaka Gençler Birliğini 81-57 mağlup etti.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı çekişmeli geçti. Gençler Birliği güçlü rakibine kafa tuttu. Koop devreyi 39-37 önde bitirdi. Maçta tam 7 kez liderlik değişti. Üçüncü periyotun sonuna kadar maç kafa kafaya devam etti.
Kooop Spor son periyotta ağırlığını koyarak farkı açtı ve maçı da 81-57 kazandı.
 
 
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