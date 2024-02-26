Hayata tutunamadı

Lefkoşa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Alayköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ülkemizin sevilen insanlarından Alayköy sakini Emiş Çinpolat bugün hayatını kaybetti.

Çinpolat’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Alayköy Yeni Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Alayköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

