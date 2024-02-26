banner913
banner932
KTOEÖS Başkanı Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı
KTOEÖS Başkanı Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı
13 0
Güney Kıbrıs- ABD ittifakı
Güney Kıbrıs- ABD ittifakı
34 0
 
TDP’de Çeler dönemi
TDP’de Çeler dönemi
14 0
Çetinkaya, Doğan’ı 3 golle geçti
Çetinkaya, Doğan’ı 3 golle geçti
30 0
Aslıhan Türkiye üçüncüsü
Aslıhan Türkiye üçüncüsü
23 0
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
27 0
Bugün Berat Kandili
Bugün Berat Kandili
26 0
banner1012

Hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde sıcaklık

banner974
Hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde sıcaklık
banner971
Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık bu hafta boyunca da sürecek ve 19-22 derece dolaylarında seyredecek. 

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmini raporuna göre, 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında bölge, periyodun ilk ve son günlerinde alçak basınç sistemi; çarşamba ve perşembe günleri ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Cumartesi yer yer sağanak bekleniyor

Hava hafta boyunca az bulutlu, cumartesi ise parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.