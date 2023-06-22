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Hayata tutunamadı

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Hayata tutunamadı
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Geçitkale sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bir süreden beridir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Geçitkale'nin sevilen simalarından Emine Koran bugün öğle saatlerinde vefat etti.
Emine Koran'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Geçitkale Kabristanlığı'na defnedilecek.
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