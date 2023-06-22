Hilkat: Üç puandan başka düşüncemiz yok

BTM 2. Lig'de 3. haftada Üçüncü Grupta iddialı 2 takımın mücadelesi öncesinde konuşan Kalkanlı kulüp başkanı Hüsnü Hilkat, üç puan hedefinden başka bir düşünceleri olmadığını vurguladı

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 3. haftada Üçüncü Grupta zorlu bir zirve mücadelesi oynanacak.

24 Haziran Cumartesi günü saat 18:00’de grubun iddialı 2 takımı Sadrazam Kayalar (SAKA) ile Kalkanlı, Şengül Törehan Stadında karşılaşacaklar. Zorlu maç öncesinde Kalkanlı kulüp başkanı Hüsnü Hilkat açıklamalarda bulundu. Hüsnü Hilkat’ın açıklamaları şöyle:

“Kalkanlı olarak hedefimiz grup birincisi olarak gruptan çıkmaktır. Deplasmanda oynayacağımız Sadrazam Kayalar karşısında hedefimiz galibiyettir.

Üç puan hedefinden başka bir düşüncemiz olmasa da Sadrazam Kayalar’ın güçlü bir takım olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle de rakibi yenemesek de yenilmeyeceğiz. Sakat olan Berke’nin durumu maç saatinde belli olacak.”



