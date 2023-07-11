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Haspolat, Ekrem abisine ağlıyor

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Haspolat, Ekrem abisine ağlıyor
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Lefkoşa bölgesinin her geçen büyüyen köylerinden Haspolat sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Haspolat sakinlerinden, sevilen kişilik Ekrem Ulugün dün gece vefat etti.
Ulugün’ün cenazesi bugün Haspolat Camisi’nde kılınacak ikindi namazı(16.45) sonrasında Haspolat Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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