Haspolat, Ekrem abisine ağlıyor

Lefkoşa bölgesinin her geçen büyüyen köylerinden Haspolat sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Haspolat sakinlerinden, sevilen kişilik Ekrem Ulugün dün gece vefat etti.

Ulugün’ün cenazesi bugün Haspolat Camisi’nde kılınacak ikindi namazı(16.45) sonrasında Haspolat Mezarlığı’na defnedilecek.

