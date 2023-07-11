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Şimşek: TCMB rezervlerinde gözlenen hızlı artış cesaret verici

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Şimşek, "26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir." dedi

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Şimşek: TCMB rezervlerinde gözlenen hızlı artış cesaret verici
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.
Bakan Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır.
26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir.
Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir.
İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.
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