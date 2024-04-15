Hamitköy Ziya dayısını kaybetti

Lefkoşa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Hamitköy'ün bir değeri daha hayatını kaybetti.
Hamitköy Muhtarı Feyzullah Bostancı'nın Ziya dayısı, Ziya Gökalp vefat etti.
Ziya Gökalp’in cenazesi yarın Hamitköy Camisinde kılınacak öğle namazından sonra Hamitköy kabristanlığına defnedilecek.
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