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Hamitköy Ziya dayısını kaybetti

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Hamitköy Ziya dayısını kaybetti
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Lefkoşa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Hamitköy'ün bir değeri daha hayatını kaybetti.
Hamitköy Muhtarı Feyzullah Bostancı'nın  Ziya dayısı, Ziya Gökalp vefat etti.
Ziya Gökalp’in cenazesi yarın Hamitköy Camisinde kılınacak öğle namazından sonra Hamitköy kabristanlığına defnedilecek.
 
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