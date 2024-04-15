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Ramazan Bayramı'nda KKTC'ye hava yolu ile gelen ve giden yolcu sayısı 129 bin 187

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Ramazan Bayramı'nda KKTC'ye hava yolu ile gelen ve giden yolcu sayısı 129 bin 187
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KTC’de 5-14 Nisan tarihlerini kapsayan 10 günlük Ramazan Bayramı’nda hava yolu ile gelen ve giden yolcu toplamı 129 bin 187 oldu.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 günde 63 bin 687 yolcu gelirken 65 bin 500 yolcu da ayrıldı.
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