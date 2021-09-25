Hamitköy'ü üzen ölüm

Aslen Lapatoslu (Boğaziçi) olup yıllardır Hamitköy'de ikamet eden Meryem Karahüseyin hayatını kaybetti.Eşi Kamil Karahüseyin ile evlendikten sonra vefat ettiği 81. Yaşına kadar Yukarı Mahalle diye bilinen Hamitköy'ün en eski mahallelerinden olan mahallede hayatını geçiren Meryem Karahüseyin, dün sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.Çok sevilen bir kişi olan Meryem Karahüseyin'in cenazesi, İkindi Namazı sonrasında Hamitköy Camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığına defnedildi. Yusuf, Ahmet, Mehmet ve Hüseyin isminde 4 oğlu bulunan Meryem Karahüseyin'in cenazesine kalabalık bir vatandaş kitlesi katıldı.