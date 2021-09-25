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Esentepe, Şükrü’yle esti

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Esentepe özellikle ikinci devresinde etkili oynadığı Elye’deki maçta Bostancı Bağcıl’ı, Şükrü Erdoğan’ın golleriyle mağlup edip, ilk galibiyetini aldı

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Esentepe, Şükrü’yle esti
Niyazi Ergülen
AKSA Birinci Ligde Bostancı Bağcıl ile Esentepe, Doğancı (Elye) Emek Stadında karşılaştılar.
Tufan Çerçioğlu’nun başarılı bir yönetim sergilediği maçın ilk devresinde Bostancı Bağcıl daha üstün olan taraftı. Maça ise Esentepe golle başladı. Henüz 2. Dakikada Şükrü Erdoğan takımını deplasmanda 1 – 0 öne geçirdi. Bostancı Bağcıl’ın  bu gole yanıtı gecikmezken, Serkan Karaoğlan 4. dakikada 1 – 1 eşitliği getirdi. İlk devrenin kalan bölümünde başka gol olmadı.
İkinci devrede ise daha iyi oynayan taraf konuk Esentepe oldu. 58. Dakikada Şükrü Erdoğan kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 1 – 2
Çekişmeli ve sert bir oyunun oynandığı bu devrede başka gol olmayınca Esentepe ikinci haftada ilk galibiyetinialdı. Bostancı Bağcıl ise ikinci haftayı da puansız kapattı.
 
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