Hamitköy, Fatma ablasına ağlıyor

Hamitköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Baf’ın Susuz kasabasından doğan ve uzun yıllardır Hamitköy’de ikamet eden Fatma Hovarda dün hayatını kaybetti.

Hovarda’nın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Merhumenin cenazesi bugün kılınan öğle namazının ardından Hamitköy Mezarlığı’nda defnedildi.





