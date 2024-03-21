Hristodulidis: Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi konusundaki çabalarında AB’nin lider rolü çok önemli

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Belçika’nın Brugge kentindeki “Avrupa Kolejinde" yaptığı konuşmada Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi konusundaki çabalarında AB’nin lider rolünün çok önemli olduğunu, çünkü AB’nin esaslı ve aktif katılımının müzakerelerin yeniden başlamasına ve Kıbrıs sorununda çözümün sağlanmasına yardımcı olabileceğini ifade etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Belçika’nın Brugge kentindeki “Avrupa Kolejinde” dün yaptığı konuşmada Avrupa Birliğinin (AB) Kıbrıs sorunundaki rolüne atıfta bulunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Hristodulidis burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi konusundaki çabalarında AB’nin lider rolünün çok önemli olduğunu, çünkü AB’nin esaslı ve aktif katılımının müzakerelerin yeniden başlamasına ve Kıbrıs sorununda çözümün sağlanmasına yardımcı olabileceğini savundu.

Gazeteye göre Avrupa Kolejindeki “Kıbrıslı Öğrenciler Derneği” tarafından “Kıbrıs’a” atfedilmiş ulusal hafta çerçevesinde burada konuşma yapmaya davet edilen Hristodulidis, konuşmasında; Güney Kıbrıs’ın AB’ye girmesinin 20’inci yılı, ileri sürülen Türk işgalinin 50’inci yılı ve yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri olmak üzere 2024 yılıyla ilgili üç yıldönümü/olaya atıfta bulundu.

Bütün bunları birleştiren şeyin gelecek, arzu edilen Avrupa, daha fazla entegrasyon ve daha fazla birlik/bütünlükle ilgili arzu ve vizyon olduğunu dile getiren Hristodulidis, bunun ise kaçınılmaz olarak AB’nin BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB müktesebatı uyarınca, bütünlüklü bir çözüm aracılığıyla son bölünmüş üye devletinin yeniden birleşmesi için katalizör olması gerektiği anlamına geldiğini dile getirdi.

Hristodulidis konuşmasında Kıbrıslı Türkler ve Rumlar olmak üzere tüm Kıbrıslıların, Maronitlerin, Latinlerin ve Ermenilerin temel haklarını ve özgürlüklerini koruyacak bir çözümden de söz etti.

Gazetede yer alan başka bir habere göre ise Hristodulidis, Mısır ile Avrupa Birliği (AB) arasında, geçen hafta sonunda imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşmasıyla ilgili olarak “Al-Ahram” gazetesine verdiği demeçte, Rum kesiminin AB ile Mısır arasındaki yeni güçlendirilmiş stratejik ortaklık ilişkisinin en coşkulu destekçilerinden biri olduğunu söyledi.

Gazeteye demecinde Mısır ile Güney Kıbrıs arasındaki mükemmel ilişkilerden söz eden Hristodulidis, ikili ülkenin sahip oldukları yakın iş birliği ilişkisi ve ortak hedeflerle birlikte stratejik ortak olduğunu aynı zamanda uluslararası hukuk ve egemen eşitlik ilkeleri temelinde Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrarı sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

-Hristodulidis-Guterres görüşmesi

Alithia gazetesi ise haberinde, Kıbrıs Rum Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere dayanarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in Brüksel’de Hristodulidis’le görüşmesinin bugün yapılmasının planlandığını yazdı.

Gazeteye göre BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Ferhan Haq, New York’taki BM merkezinde basını bilgilendirmesi sırasında yaptığı açıklamada, Guterres’in Avrupalı liderlerle ve yetkililerle temaslarda bulunmak için salı akşamı Brüksel’e gittiğini söyledi.

“Riknews” haber sitesinde yer alan haberde ise Hristodulidis’in bugün Brugge kentinde düzenlenecek Avrupa Konseyi toplantısına katılacağı ve BM Genel Sekreteri Guterres’le de görüşmesinin beklendiği belirtildi.

Hristodulidis’in Avrupa Halk Partisi toplantısı çalışmalarına katılacağı, ardından da BM Genel Sekreteri Guterres ve Avrupalı liderlerle bir çalışma yemeğine oturacağı ifade edildi.

