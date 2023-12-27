Hamitköy, Cemal dayısına ağlıyor

Lefkoşa'nın büyük yerleşim yerlerinden Hamitköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Hamitköy'ün büyük ailelerinden Sakallı ailesinin çınarlarından Cemal Sakallı bugün vefat etti.

Hamitköylüler tarafından Cemal dayı olarak bilinen Sakallı'nın vefatı ailsei ve sevenlerini yasa boğdu.

Cemal Sakallı'nın cenazesi yarın Hamitköy Camisi'nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığı'na defnedilecek.



