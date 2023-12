CTP “Bu yol birlikte yürünecek!”

Bu ülkede denenmemiş tek bir şey olduğunun altını çizen Erhürman, denenmemiş şeyin CTP’nin tek başına iktidarı olduğuna işaret etti ve bunun için mücadele edeceklerini belirtti. “CTP’nin tek başına iktidarından kastımız sadece CTP’nin iktidarı değildir

Kıbrıslı Türklerin ilerici partisi, adada federal çözümün öncü gücü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bu akşam Hidden Garden’da “Bu Yol Birlikte Yürünecek” sloganıyla 53’üncü yaşını kutladı. Kitlesel katılımla gerçekleştirilen resepsiyonda duygulu anlar yaşandı. 53 yıldır barış, demokrasi ve irade mücadelesi veren CTP’nin kutlama etkinliğinde Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Asım Akansoy, konukları kapıda karşıladı. Gecede, Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Asım Akansoy konuşma gerçekleştirdi. Gecede konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu ülkede tek denenmeyenin, CTP’nin tek başına iktidarı olduğuna işaret etti. 2‘nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eski başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu, Ömer Kalyoncu ile milletvekillerini, belediye başkanlarını, eski genel sekreterleri sahneye çağıran CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “birlik, mücadele, dayanışma” sloganlarıyla pastayı kesti. Sivil toplum örgütleri ve sendika yetkililerin de katıldığı gecede Kıbrıs’ın güneyinden siyasi parti ve sendika yetkilileri de yer aldı.Erhürman: Bugün tüm CTP’liler 53 yıllık deneyime sahipResepsiyonda konuşarak bugün CTP’nin 53 yaşında olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Ben de 53 yaşındayım, Her CTP’li, genç olsun, yaşlı olsun, bugün 53 yıllık deneyimini beyninin tüm kenarlarında taşıyor” dedi. Bu halk için bedel ödeyenleri kaç yaşında kaybetmiş olursak olalım onların da bugün 53 yaşında olduğunu söyleyen Erhürman, “Sevgili Ahmet Mithat Berberoğlu, kurucu başkanımız da bugün 53 yaşında. Özker Hocamız da 53 yaşında. Sevgili Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Mehmet Ali Talat da 53 yaşında. Hepimizin Ferdi abisi, Ferdi Sabit Soyer de 53 yaşında. Sevgili Genel Başkanımız Özkan Yorgancıoğlu, o da 53 yaşında. Tanıyanın, tanımayanın efsanesi, Naci abisi, efsanevi Genel Sekreterimiz Naci Talat Usar da bugün 53 yaşında” ifadelerini kullandı. Her CTP’linin, kaç yaşında olursa olsun, bugün 53 yıllık deneyime sahip olduğuna vurgu yapan Erhürman, demokrasi ve barış mücadelesine, bu halkın kendi ayakları üzerinde durarak kendi kendini yönetme mücadelsine devam edeceklerinin altını çizdi. Erhürman, “Yer yüzü ve Kıbrıs aşkın yüzü oluncaya kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.“Bu ülkede tek denenmeyen, CTP’nin tek başına iktidarıdır”Tüm CTP’lilerin demokrasi, barış ve insan hakları için mücadele eden bir sarı karınca olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, “Sarı karıncalar bugün 53 yaşında” diye konuştu. Bu gecenin sadece CTP’lilerin gecesi olmadığını kaydeden Erhürman, sokakta olduklarında da kendileriyle birlikte yürüyenlerin sadece CTP’liler olmadığını anımsattı. Bu ülkeye aşık olan, sevdalı olan herkesle birlikte bu yolu birlikte yürüyeceklerinin altını çizen Erhürman, “Biz bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ara seçimlerde CTP’nin birinci parti olduğunu hatırlatan Erhürman, bugün de CTP’nin birinci partidir olduğunu vurguladı. Bu ülkede denenmemiş tek bir şey olduğunun altını çizen Erhürman, denenmemiş şeyin CTP’nin tek başına iktidarı olduğuna işaret etti ve bunun için mücadele edeceklerini belirtti. “CTP’nin tek başına iktidarından kastımız sadece CTP’nin iktidarı değildir” diye konuşan Erhürman, gençlerbu ülkeden göç etmesin diye gaile çeken herkesle birlikte olduklarının altını çizdi. Tufan Erhürman, “İyi ki birlikteyiz, iyi ki yoldaşız. İyi ki bu adaya hep birlikte aşığız. İyi ki doğdun CTP, iyi ki 53 yıl varsın” diyerek sözlerine son verdi.Akansoy: Bu cendereden hep birlikte çıkacağızResepsiyonda konuşma gerçekleştiren Genel Sekreter Asım Akansoy, “Bir inancın yüceliğinde bulduk biz CTP’yi, Bir kavganın güzelliğinde sevdik” ifadelerini kullandı. Toplumda umutsuzluğu yaymaya çalışanlara karşı CTP’nin hep umudu canlı tuttuğuna dikkat çeken Akansoy, “Yorulan, umutsuzluğa kapılan insanlarımız oldu elbette, yolda giderken biz onlara da el verdik, omuz verdik” dedi. “Yürüyüşümüz devam ediyor. Bu yol birlikte yürünecek” diyerek omuz omuza mücadeleye devam ettiklerini kaydeden Akansoy, bu toplumu yok farz edenlere karşı, “Biz varız” denilecek bir dönemde olunduğunun altını çizdi. 53 yılın kolay geçmediğine dikkat çeken Akansoy, bugünlere kolay gelinmediğini söyledi. “Önümüze zorluklar çıktı, engeller kondu... Tümünü el ele vererek aştık ve bu yolu birlikte yürüdük” diye konuşan Akansoy, aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerinin altını çizdi. Akansoy, “Toplumla bütünleşerek, sivil toplumu kucaklayarak bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Toplumun farklı kesimlerini de yanımıza alarak bizi sıkıştırmak istedikleri bu cendereden hep birlikte çıkacağız” ifadelerini kullandı.“CTP ara seçimin de ötesinde oy oranıyla birinci partidir”Gailesi bu toplum, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki var oluşu, barış, demokrasi ve insan hakları olan herkesle el ele, yürek yüreğe yürüdüklerini ifade eden Akansoy, bundan sonra da yürümeye devam edeceklerini vurguladı. Parti açısından iyi bir yılı geride bıraktıklarını belirten Akansoy, haziran ayında gerçekleştirilen ara seçimlerde Sami Özuslu’yu on dokuzuncu milletvekili olarak meclise gönderdiklerini anımsattı. Önümüzdeki pazar günü bir seçim olsa, CTP’nin ara seçimlerde alınan sonuçların da ötesinde bir oya sahip olacağını kaydeden Akansoy, CTP’nin açık ara birinci parti olduğunu söyledi. Asım Akansoy, “CTP’nin Genel başkanı Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığı noktasında toplumun her kesiminin onayını almaktadır ve toplum liderliğini üstlenmeye hazır durumdadır” diye vurguladı. CTP’liler için ne milletvekilliği ne bakanlık, başbakanlık ne de Cumhurbaşkanlığının önemli olmadığını vurgulayan Akansoy, “Hiçbiri bir makam değildir, mevki değildir. Bunların tümü bizim bu topraklardaki varoluşumuzu geliştirecek, kökleştirecek ve geleceğe taşınmasına yardımcı olacak araçlardır. Dolayısıyla bu bilinçle, bu anlayışla yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi. “Bu yolu birlikte yürüyeceğiz, bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz” diyen Akansoy, CTP’nin 53’üncü yaşını kutlayarak sözlerini sonlandırdı.