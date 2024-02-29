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Güzelyurt bir çınarını daha kaybetti

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Güzelyurt bir çınarını daha kaybetti
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Güzelyurt bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt bölgesinin büyük ailelerinden Aydın ailesinin çınarı Pembe Aydın bugün vefat etti.
Aydın’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yuvacık Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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