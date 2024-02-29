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Asbuzu U16 Bölge Karmaları kadroları açıklandı

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Asbuzu U16 Bölge Karmaları kadroları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmaları’nın karma listeleri, maç programları ve günleri belli oldu. Tek devreli lig formatına göre oynanacak karşılaşmalar 1 Mart Cuma, 5 Mart Salı, 8 Mart Cuma, 12 Mart Salı, 15 Mart Cuma tarihlerinde saat 15.30’da oynanacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
 
Bölge karmaları antrenörleri tarafından seçilen karmalar şöyle;
 
LEFKOŞA KARMASI
 
HAKKI DUVARCI KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
ALİ CAN KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
ALİ ÖZİNANÇLI YENİCAMİ AK
ARCAN ERÇELİK KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
ARKAN ERÇELİK KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
BARAN ÇALIŞKAN YENİCAMİ AK
BUĞRA ULUĞ YENİCAMİ AK
CAVİT DEMİRAY YENİCAMİ AK
CELAL ŞEHSUVAROĞLU KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
EFE ŞÜKRÜ TÜRKER GÖNYELİ SK
EGE AZMİDOLU KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
EGE UÇAR GÖNYELİ SK
ELMAZ ERYAMAN KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
EROL AKBULUT GÖNYELİ SK
HASAN ÖMERPAŞA YENİCAMİ AK
İBRAHİM ENES DOYDUK KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
ÖMER BAYRAKTAR GÖNYELİ SK
SALİM DÜŞÜNÜR CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK
SAMİ ONUR KONAÇ YENİCAMİ AK
TUNÇ ÇALIŞKAN YENİCAMİ AK
YUSUF DOĞAN GÖÇMENKÖY İYSK
 
GİRNE KARMASI
 
ARDA İPEK TÜRK OCAĞI LİMASOL
ARDA KALKAN DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
ARDA OZANSOY ALSANCAK YEŞİLOVA SK
BERTU SAĞIR DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
ÇINAR ARIK DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
DEMİRCAN TUNA TÜRK OCAĞI LİMASOL
DEREN ÖZCİHAN DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
EMRE AYDIN ALSANCAK YEŞİLOVA SK
EMRE SÖYLEMEZ ALSANCAK YEŞİLOVA SK
GALİP MUSA KARASAKAL DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
HALİT ŞAKALAK ALSANCAK YEŞİLOVA SK
HÜSEYİN RAHMİOĞLU TÜRK OCAĞI LİMASOL
KAAN ZEYTUNCU TÜRK OCAĞI LİMASOL
MEHMET UYAN OZANKÖY
MUSTAFA EGE TOPÇU DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
NAZIM EFE HAMURCU TÜRK OCAĞI LİMASOL
ÖMER ÇAMLICA ALSANCAK YEŞİLOVA SK
RAMAZAN AYTAŞ TÜRK OCAĞI LİMASOL
SALİM TUNA CEVENLİ ALSANCAK YEŞİLOVA SK
SARP OTCUOĞLU TÜRK OCAĞI LİMASOL
YUNUS DİLÖZ TÜRK OCAĞI LİMASOL
 
GAZİMAĞUSA KARMASI
 
ALİ MERTOL TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
ADNAN TEKMAN MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
ALİ KEMAL KARACA TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
ALİ MİRZA AKSOY MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
DANIEL MOHAMMADRAFIEI TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
DENİZ ŞEREN MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
DEVRAN YEŞİLBAŞ TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
DOĞAN POYRAZ CENGİZ TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
DURSUN KAÇAR MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
EFE ÇOLAK TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
EFE KÜRŞAT ÖZER VADİLİ TÇBSK
EGE YALAP TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
ERDEM YILMAZ TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
ERSEN CAN AKBAŞAK MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
MEHMET EGE KURT TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
MERT KUŞ MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
MURAT GÜÇVER MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
NEŞET EMİR KARAKIŞLA TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
RİFAT SALİH DURSUN TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
TİMUR MINDIK MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
VAROL KÖSE ÜNİMAR MARAŞ GSK
 
GÜZELYURT-LEFKE TSK KARMASI
 
AHMET ALİ KOÇAK DOĞUKENT SK
AHMET DÖNMEZ BAF ÜLKÜ YURDU
ARDA ÇEKER BAF ÜLKÜ YURDU
ARDA YÜKSEL YALOVA SK
AZAT KÖSE LEFKE TSK
BATU AKTUNÇLAR BAF ÜLKÜ YURDU
DERVİŞ  DİLLİK YALOVA SK
EFE ESAT GÖMÜLLÜ DOĞUKENT SK
ERKAN YOLAÇ LEFKE TSK
HASAN ERDELHUN BİNATLI YSK
HASAN HÜSEYİN GÜLER BİNATLI YSK
HUDAYNAZAR DOVLETNAZAROV DOĞUKENT SK
HÜSEYİN ÇİFTCİ BAF ÜLKÜ YURDU
KAAN KARACAASLAN BAF ÜLKÜ YURDU
MEHMET ALTINMAKAS BAF ÜLKÜ YURDU
OKTAY TAŞCI BAF ÜLKÜ YURDU
ÖMER KADAK DOĞUKENT SK
RAİF SELDEN BİNATLI YSK
RAMAZAN SAÇAR DOĞUKENT SK
RIDVAN KONAÇ DOĞUKENT SK
TANER SEYİTLER LEFKE TSK
 
MESARYA SK KARMASI
 
MERT BARAN MUTLU MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
ABDUL SAMED ŞİMŞEK ESENTEPE KKSK
AHMET CEMİLER MESARYA SK
ALİ İNCE DÜZKAYA KOSK
EDİZ YEŞİLKUŞAK MESARYA SK
EFE YILMAZ MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
EVREN EKİCİ ESENTEPE KKSK
FARUK ÇELER MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
HALİL BORAN BABAHAN MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
HALİL İBRAHİM YILMAZ MESARYA SK
HASAN OSMANLIZADELER MESARYA SK
HASAN ÖLMEZ MESARYA SK
HASAN YILMAZOĞULLARI CİHANGİR GSK
İLYA USHAKOV DÜZKAYA KOSK
KAYA ERDEN TÜRKMENKÖY ASK
KAYA MİROĞLU BAHADIR ESENTEPE KKSK
MEHMET EFE ÖZER MESARYA SK
MUSTAFA KORKMAZ MESARYA SK
REŞAT GÜRSUN CİHANGİR GSK
TUĞRA DEVRAN GÜDEN DÜZKAYA KOSK
UMUT YAVUZATMACA MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
 
İSKELE KARMASI
 
BARAN ATASEVER 1461 İSKELE TRABZONSPOR
İBRAHİM YAZICI MORMENEKŞE GBSK
MEHMETALİ TANYEL ÖZTEMİZ YENİBOĞAZİÇİ DSK
ARAS ARIKAN YENİBOĞAZİÇİ DSK
MEHMET EMİR DERE YENİBOĞAZİÇİ DSK
MAHMUT EMRE KUŞ 1461 İSKELE TRABZONSPOR
SELKAN AKBELLİ YENİBOĞAZİÇİ DSK
TOLGAHAN AK 1461 İSKELE TRABZONSPOR
RASIM ÇALIŞ 1461 İSKELE TRABZONSPOR
HASAN HÜSEYİN KIRBAÇ 1461 İSKELE TRABZONSPOR
İSMAİL OSUM 1461 İSKELE TRABZONSPOR
HÜSEYİN EGE MARABA PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
AGAJAN KANDYMOV PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
EFE KANAT PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
ÇAĞATAY ÇETİNEL YENİBOĞAZİÇİ DSK
ADIYAT TULEPBERGENOV PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
BARAN GECEKUŞU PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
MEHMET EFE ERTÜRK PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
ARMAN ATASEVER 1461 İSKELE TRABZONSPOR
YAMEN SAİF PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
IGOR LESHCHISHAK PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
 
KARMA ANTRENÖR VE YÖNETİCİLERİ
LEFKOŞA KARMASI: Şefik ŞANLITÜRK, Kadri ALAGÖZ, Ahmet KOCAYİĞİT (Yönetici)
MESARYA KARMASI: Umut GÜDEN, Tevfik BABAHAN, Ali DÜDÜKÇÜ (Yönetici)
GİRNE KARMASI: Mehmet DEMİR, Süleyman ÇAMLICA, Mustafa ŞENER (Yönetici)
İSKELE KARMASI: Kemal Mustafa BAYIKOĞLU, Mehmet MARABA, Cem KANAT (Yönetici)
GÜZELYURT-LEFKE KARMASI: Cengiz BAHŞİ, Ebuzer ULAŞ, Hasan ALTINMAKAS (Yönetici)
GAZİMAĞUSA KARMASI: Mehmet Emin ZAİM, Mustafa DEVECİOĞLU, Kansu AKSU (Yönetici)
 
 
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