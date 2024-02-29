Asbuzu U16 Bölge Karmaları kadroları açıklandı

Bölge karmaları antrenörleri tarafından seçilen karmalar şöyle;
LEFKOŞA KARMASI
|HAKKI DUVARCI
|KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|ALİ CAN
|KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|ALİ ÖZİNANÇLI
|YENİCAMİ AK
|ARCAN ERÇELİK
|KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|ARKAN ERÇELİK
|KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|BARAN ÇALIŞKAN
|YENİCAMİ AK
|BUĞRA ULUĞ
|YENİCAMİ AK
|CAVİT DEMİRAY
|YENİCAMİ AK
|CELAL ŞEHSUVAROĞLU
|KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|EFE ŞÜKRÜ TÜRKER
|GÖNYELİ SK
|EGE AZMİDOLU
|KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|EGE UÇAR
|GÖNYELİ SK
|ELMAZ ERYAMAN
|KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|EROL AKBULUT
|GÖNYELİ SK
|HASAN ÖMERPAŞA
|YENİCAMİ AK
|İBRAHİM ENES DOYDUK
|KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|ÖMER BAYRAKTAR
|GÖNYELİ SK
|SALİM DÜŞÜNÜR
|CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK
|SAMİ ONUR KONAÇ
|YENİCAMİ AK
|TUNÇ ÇALIŞKAN
|YENİCAMİ AK
|YUSUF DOĞAN
|GÖÇMENKÖY İYSK
GİRNE KARMASI
|ARDA İPEK
|TÜRK OCAĞI LİMASOL
|ARDA KALKAN
|DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
|ARDA OZANSOY
|ALSANCAK YEŞİLOVA SK
|BERTU SAĞIR
|DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
|ÇINAR ARIK
|DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
|DEMİRCAN TUNA
|TÜRK OCAĞI LİMASOL
|DEREN ÖZCİHAN
|DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
|EMRE AYDIN
|ALSANCAK YEŞİLOVA SK
|EMRE SÖYLEMEZ
|ALSANCAK YEŞİLOVA SK
|GALİP MUSA KARASAKAL
|DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
|HALİT ŞAKALAK
|ALSANCAK YEŞİLOVA SK
|HÜSEYİN RAHMİOĞLU
|TÜRK OCAĞI LİMASOL
|KAAN ZEYTUNCU
|TÜRK OCAĞI LİMASOL
|MEHMET UYAN
|OZANKÖY
|MUSTAFA EGE TOPÇU
|DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
|NAZIM EFE HAMURCU
|TÜRK OCAĞI LİMASOL
|ÖMER ÇAMLICA
|ALSANCAK YEŞİLOVA SK
|RAMAZAN AYTAŞ
|TÜRK OCAĞI LİMASOL
|SALİM TUNA CEVENLİ
|ALSANCAK YEŞİLOVA SK
|SARP OTCUOĞLU
|TÜRK OCAĞI LİMASOL
|YUNUS DİLÖZ
|TÜRK OCAĞI LİMASOL
GAZİMAĞUSA KARMASI
|ALİ MERTOL
|TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
|ADNAN TEKMAN
|MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|ALİ KEMAL KARACA
|TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
|ALİ MİRZA AKSOY
|MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|DANIEL MOHAMMADRAFIEI
|TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
|DENİZ ŞEREN
|MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|DEVRAN YEŞİLBAŞ
|TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
|DOĞAN POYRAZ CENGİZ
|TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
|DURSUN KAÇAR
|MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|EFE ÇOLAK
|TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
|EFE KÜRŞAT ÖZER
|VADİLİ TÇBSK
|EGE YALAP
|TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
|ERDEM YILMAZ
|TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
|ERSEN CAN AKBAŞAK
|MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|MEHMET EGE KURT
|TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
|MERT KUŞ
|MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|MURAT GÜÇVER
|MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|NEŞET EMİR KARAKIŞLA
|TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
|RİFAT SALİH DURSUN
|TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
|TİMUR MINDIK
|MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|VAROL KÖSE
|ÜNİMAR MARAŞ GSK
GÜZELYURT-LEFKE TSK KARMASI
|AHMET ALİ KOÇAK
|DOĞUKENT SK
|AHMET DÖNMEZ
|BAF ÜLKÜ YURDU
|ARDA ÇEKER
|BAF ÜLKÜ YURDU
|ARDA YÜKSEL
|YALOVA SK
|AZAT KÖSE
|LEFKE TSK
|BATU AKTUNÇLAR
|BAF ÜLKÜ YURDU
|DERVİŞ DİLLİK
|YALOVA SK
|EFE ESAT GÖMÜLLÜ
|DOĞUKENT SK
|ERKAN YOLAÇ
|LEFKE TSK
|HASAN ERDELHUN
|BİNATLI YSK
|HASAN HÜSEYİN GÜLER
|BİNATLI YSK
|HUDAYNAZAR DOVLETNAZAROV
|DOĞUKENT SK
|HÜSEYİN ÇİFTCİ
|BAF ÜLKÜ YURDU
|KAAN KARACAASLAN
|BAF ÜLKÜ YURDU
|MEHMET ALTINMAKAS
|BAF ÜLKÜ YURDU
|OKTAY TAŞCI
|BAF ÜLKÜ YURDU
|ÖMER KADAK
|DOĞUKENT SK
|RAİF SELDEN
|BİNATLI YSK
|RAMAZAN SAÇAR
|DOĞUKENT SK
|RIDVAN KONAÇ
|DOĞUKENT SK
|TANER SEYİTLER
|LEFKE TSK
MESARYA SK KARMASI
|MERT BARAN MUTLU
|MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
|ABDUL SAMED ŞİMŞEK
|ESENTEPE KKSK
|AHMET CEMİLER
|MESARYA SK
|ALİ İNCE
|DÜZKAYA KOSK
|EDİZ YEŞİLKUŞAK
|MESARYA SK
|EFE YILMAZ
|MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
|EVREN EKİCİ
|ESENTEPE KKSK
|FARUK ÇELER
|MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
|HALİL BORAN BABAHAN
|MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
|HALİL İBRAHİM YILMAZ
|MESARYA SK
|HASAN OSMANLIZADELER
|MESARYA SK
|HASAN ÖLMEZ
|MESARYA SK
|HASAN YILMAZOĞULLARI
|CİHANGİR GSK
|İLYA USHAKOV
|DÜZKAYA KOSK
|KAYA ERDEN
|TÜRKMENKÖY ASK
|KAYA MİROĞLU BAHADIR
|ESENTEPE KKSK
|MEHMET EFE ÖZER
|MESARYA SK
|MUSTAFA KORKMAZ
|MESARYA SK
|REŞAT GÜRSUN
|CİHANGİR GSK
|TUĞRA DEVRAN GÜDEN
|DÜZKAYA KOSK
|UMUT YAVUZATMACA
|MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
İSKELE KARMASI
|BARAN ATASEVER
|1461 İSKELE TRABZONSPOR
|İBRAHİM YAZICI
|MORMENEKŞE GBSK
|MEHMETALİ TANYEL ÖZTEMİZ
|YENİBOĞAZİÇİ DSK
|ARAS ARIKAN
|YENİBOĞAZİÇİ DSK
|MEHMET EMİR DERE
|YENİBOĞAZİÇİ DSK
|MAHMUT EMRE KUŞ
|1461 İSKELE TRABZONSPOR
|SELKAN AKBELLİ
|YENİBOĞAZİÇİ DSK
|TOLGAHAN AK
|1461 İSKELE TRABZONSPOR
|RASIM ÇALIŞ
|1461 İSKELE TRABZONSPOR
|HASAN HÜSEYİN KIRBAÇ
|1461 İSKELE TRABZONSPOR
|İSMAİL OSUM
|1461 İSKELE TRABZONSPOR
|HÜSEYİN EGE MARABA
|PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|AGAJAN KANDYMOV
|PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|EFE KANAT
|PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|ÇAĞATAY ÇETİNEL
|YENİBOĞAZİÇİ DSK
|ADIYAT TULEPBERGENOV
|PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|BARAN GECEKUŞU
|PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|MEHMET EFE ERTÜRK
|PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|ARMAN ATASEVER
|1461 İSKELE TRABZONSPOR
|YAMEN SAİF
|PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|IGOR LESHCHISHAK
|PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
KARMA ANTRENÖR VE YÖNETİCİLERİ
LEFKOŞA KARMASI: Şefik ŞANLITÜRK, Kadri ALAGÖZ, Ahmet KOCAYİĞİT (Yönetici)
MESARYA KARMASI: Umut GÜDEN, Tevfik BABAHAN, Ali DÜDÜKÇÜ (Yönetici)
GİRNE KARMASI: Mehmet DEMİR, Süleyman ÇAMLICA, Mustafa ŞENER (Yönetici)
İSKELE KARMASI: Kemal Mustafa BAYIKOĞLU, Mehmet MARABA, Cem KANAT (Yönetici)
GÜZELYURT-LEFKE KARMASI: Cengiz BAHŞİ, Ebuzer ULAŞ, Hasan ALTINMAKAS (Yönetici)
GAZİMAĞUSA KARMASI: Mehmet Emin ZAİM, Mustafa DEVECİOĞLU, Kansu AKSU (Yönetici)