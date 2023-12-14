Gündüz ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen simalarından olan ve bir süreden beridir Haspolat’ta yaşamını sürdüren Ahmet Gündüz dün vefat etti.

Gündüz’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Ahmet Gündüz’ün cenazesi kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Haspolat Kabristanlığı’na defnedildi.

