banner913
banner932
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
53 0
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
15 0
 
Rallide 17 ekip yarışacak
Rallide 17 ekip yarışacak
47 0
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
14 0
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
11 0
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
29 0
Ailece hırsızlık şebekesi
Ailece hırsızlık şebekesi
107 0
banner996
banner985

“Yıl Dönümleri” konulu pul serisinde TAK’ın 50. Kuruluş Yılı pulu da yer aldı

banner989

banner974
“Yıl Dönümleri” konulu pul serisinde TAK’ın 50. Kuruluş Yılı pulu da yer aldı
banner971
Posta Dairesi Müdürlüğü’nün “Yıl Dönümleri” konulu pul serisinde, KKTC’nin 40’ıncı ve TC’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümleri ve Birkan Uzun’un 2’inci ölüm yıldönümü pullarının yanı sıra Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 50. Kuruluş Yılı pulu da yer aldı.
Devlet Basımevi’nde baskısı ve perforesi yapılan “Yıl Dönümleri” konulu pul serisi ve ilk gün zarfı, 19 Aralık’ta satışa çıkarılacak ve bir yıl süreyle satışta olacak.
Seride yer alan “Birkan Uzun”, “TAK’ın 50. Kuruluş Yılı”, “Cumhuriyetimiz 40 Yaşında” ve “Cumhuriyet 100 Yaşında” isimli pullar, 32x32 mm boyutlarında 20 biner adet basıldı.
Pulların tsarımlarını Görel Korol Sönmezer yaptı. 
Pullar ve ilk gün zarflarından satın almak isteyenler Posta Dairesi'ne başvurabilecek. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.