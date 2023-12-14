“Yıl Dönümleri” konulu pul serisinde TAK’ın 50. Kuruluş Yılı pulu da yer aldı

Posta Dairesi Müdürlüğü’nün “Yıl Dönümleri” konulu pul serisinde, KKTC’nin 40’ıncı ve TC’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümleri ve Birkan Uzun’un 2’inci ölüm yıldönümü pullarının yanı sıra Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 50. Kuruluş Yılı pulu da yer aldı.

Devlet Basımevi’nde baskısı ve perforesi yapılan “Yıl Dönümleri” konulu pul serisi ve ilk gün zarfı, 19 Aralık’ta satışa çıkarılacak ve bir yıl süreyle satışta olacak.

Seride yer alan “Birkan Uzun”, “TAK’ın 50. Kuruluş Yılı”, “Cumhuriyetimiz 40 Yaşında” ve “Cumhuriyet 100 Yaşında” isimli pullar, 32x32 mm boyutlarında 20 biner adet basıldı.

Pulların tsarımlarını Görel Korol Sönmezer yaptı.

Pullar ve ilk gün zarflarından satın almak isteyenler Posta Dairesi'ne başvurabilecek.

