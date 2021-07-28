Gönyeli, Ömer Artemer'e ağladı

Gönyeli'nin çınarlarından Ömer Artemer hayatını kaybetti. Ömer Artemer'in vefatı ailesinde olduğu kadar Gönyeli'de de büyük üzüntü yarattı.
Çok sevilen ve sayılan bir kişi olan Ömer Artemer 2 evlat, 4 torun sahibiydi.
Ömer Artemer'in naaşı Gönyeli Mezarlığına defnedildi.
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