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Nil Burak için çok acil kan aranıyor

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Nil Burak için çok acil kan aranıyor
Ülkemizin yetiştirdiği değerli ses sanatçılarından olan Nil Burak için çok acil A Rh + kan aranıyor. İlgilenenlerin Yakın Doğu Hastanesi'ne başvurmaları rica olundu.
Konuyla ilgili olarak Nil Burak'ın yakın arkadaşı Hakan Coşkunsu tarafından şu paylaşım yapıldı: 
Çok acil. Sevgili patronum kraliçemiz Nil Burak hanım için. A Rh + kana ihtiyaç vardır. Yakındoğu Hastanesi'nde yatıyor. Tüm dostlarıma ve sevenleri ne duyurulur. Lütfen paylaşalım. Kan vermek isteyen lütfen Yakın Doğu Hastahanesine başvursun.
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