Nil Burak için çok acil kan aranıyor

Ülkemizin yetiştirdiği değerli ses sanatçılarından olan Nil Burak için çok acil A Rh + kan aranıyor. İlgilenenlerin Yakın Doğu Hastanesi'ne başvurmaları rica olundu.

Konuyla ilgili olarak Nil Burak'ın yakın arkadaşı Hakan Coşkunsu tarafından şu paylaşım yapıldı:

Çok acil. Sevgili patronum kraliçemiz Nil Burak hanım için. A Rh + kana ihtiyaç vardır. Yakındoğu Hastanesi'nde yatıyor. Tüm dostlarıma ve sevenleri ne duyurulur. Lütfen paylaşalım. Kan vermek isteyen lütfen Yakın Doğu Hastahanesine başvursun.