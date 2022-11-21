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Gönyeli bir çınarını daha yitirdi

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Gönyeli bir çınarını daha yitirdi
Gönyeli’de son günlerde yaşanan acı kayıplara bir yenisi daha eklendi.
Gönyeli’nin çınarlarından olan Kara Zihni lakaplı Hüseyin Zihni dün gece hayatını kaybetti.
Uzun yıllar otobüs şoförlüğü yapan ve Gönyeli’de hoş sohbeti, güler yüzlülüğüyle bilinen Hüseyin Zihni’nin cenazesi bugün Gönyeli Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Gönyeli Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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