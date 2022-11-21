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Gardiyan, Lapta’yı tutukladı

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Baf Ülkü Yurdu, Mustafa Gardiyanoğlu’nun 1 gol, 1 asistle oynadığı maçta Lapta’yı 2 – 1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Lapta ise Enes’in önemli fırsatları değerlendiremediği maçı kaybetti

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Gardiyan, Lapta’yı tutukladı
Stadyum:  Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Halil Canaloğlu, İsmail Egeli
BÜY: Erdoğan, Mehmet Gürpınar, Mehmet Eren, Mustafa Gardiyanoğlu, Michael (46.Dk Üner), Metin, Mehmet Çiçen, Osman, Mustafa Çağlar(90.Dk Yahya), Ali Kemal (90.Dk Ali Kerim), Ahmet Çakır (65.Dk Tayip)
Lapta:  Okyanus, Selçuk (82.Dk Samet), Necip, Süleyman, Tarkan (68.Dk Barış), Göksel (82.Dk Hasan), Enes, İsmail, Batuhan (82.Dk Mazlum), Orhan, Tuğberk (60.Dk Berkay)
Goller: 65.Dk Mustafa Gardiyanoğlu, 79.Dk Üner Berkalp (BÜY)- 87.Dk Enes (Lapta)
 
Niyazi Ergülen
AKSA Birinci Ligin 9. Haftasında Baf Ülkü Yurdu, Lapta’yı Üner Berkalp Stadında konuk etti.
Önemli eksiklerle maça çıkan lider Baf Ülkü Yurdu, Hakan Ünal’ın iyi yönetim sergilediği maçta etkili oynayaöadı. Maçın ilk devresinde gol çıkmadı. 0 – 0
Ikinci devrede Mustafa Gardiyanoğlu takımını 65’te 1 – 0 öne geçirken, 79’da Mustafa Gardiyanoğlu’nun asistinde genç Üner Berkalp, dedesinin adını taşıyan statta ilk golünü attı 2 – 0
Lapta son bölümde baskısını artırdı. Birçok pozisyondan yararlanamayan Enes 87’de skoru 2 – 1 yaparken, maç da bu skorla tamamlandı.
 
 
 
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Etiketler; #Baf Ülkü Yurdu
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