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Gönendere ‘Sert Osman’ını kaybetti

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Gönendere ‘Sert Osman’ını kaybetti
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Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Gönendere sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
 Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Gönendere köyü sakinlerinden olan Sert osman lakabıyla bilinen Osman Pehlivan dün vefat etti.
Bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Pehlivan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Gönendere Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gönendere Mezarlığı’na defnedildi.
 
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