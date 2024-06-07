DAÜ, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Üniversiteler Birliği üyeliğine kabul edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) üyeliğine kabul edildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş birliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) üye ülkeleri arasında yükseköğretim alanında iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla 2013 yılında kurulan Türk Üniversiteler Birliği, üye üniversiteler arasında sempozyumlar, akademik faaliyetler, kültür, bilim ve spor alanlarında yarışmalar düzenlemeyi amaçlıyor.

DAÜ, söz konusu üyelik ile birlikte geniş bir iş birliği ağına dahil olarak Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan gibi ülkelerden üye paydaş üniversitelerle eğitim-öğretim alanında iş birliği sağlamayı, öğrenci ve personel değişimi programlarında aktif rol oynamayı hedefliyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç uluslararası denklik, üyelik ve iş birliklerinin ilerlemenin temel taşı olduğunu belirterek, DAÜ’nün uluslararası platformlardaki gücüne dikkat çekti.

DAÜ’nün uluslararası arenadaki rekabet gücünün birçok sıralama kuruluşu tarafından da tescillendiğine işaret eden Prof. Dr. Kılıç, her geçen gün artan eğitim kalitesinin DAÜ’nün küresel çaptaki başarılarını ortaya koyduğunu belirtti.

