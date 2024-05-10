Gökçayır ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakinlerinden Gökçayır ailesinin çınarı Şerife Gökçayır bugün vefat etti.

Gökçayır’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yaşa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

