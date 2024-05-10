Cezaevindeki grev kaldırıldı

Merkezi Cezaevi’ndeki grev kaldırıldı.
KTAMS ile Kamu-İş’in, teknik personel eksikliği nedeniyle bir ay önce başlattığı grev, hükümetin Merkezi Cezaevi’ne 4 teknik personel istihdam etmesi nedeniyle kaldırıldı.
Sendikaların yaptığı ortak yazılı açıklamada, “Zafer direnen emekçilerin olacaktır” denildi
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