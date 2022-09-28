Girne yasta

Girne sevilen ve sayılan bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Girne’de uzun yıllar öğretmenlik yapan ve Girne bölgesinde ‘Ali hoca’ ‘Baba’ olarak bilinen Ali Caner Arkan bugün hayata gözlerini yumdu.

Beylerbeyi(Bellapais) sakini olan ve uzun zamandan beridir Hacettepe Hastanesi’nde tedavi gören Arkan hayata tutunamadı.

Ali Caner Arkan’ın vefatı bölgede büyük üzüntüye neden oldu.



