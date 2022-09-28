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İskele Belediyesi araç filosunu büyüttü

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İskele Belediyesi araç filosunu büyüttü
İskele Belediyesi, İskele ve köylerindeki hizmet kalitesini artırmak için araç filosuna, 2 yol süpürme aracı, 1 çöp toplama aracı, 1 çekirge ve 1 ekskavatör daha dahil ettiğini belirtti.
İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, en iyi hizmeti vermek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.
İskele’nin büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu söyleyen Başkan Sadıkoğlu, bu gelişime bağlı olarak da hizmet ağının her geçen genişlediğine dikkat çekti.

 
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