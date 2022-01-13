Girne bir simgesini kaybetti

Aslen Leymosun doğumlu olup uzun yıllardır Girne’de yaşayan Leymosun’un ve Girne’nin simge isimlerinden Sahir Selışık hayata gözlerini yumdu.

Girne’nin sevilen simalarından olan ve Doğan Türk Birliği’nin uzun yıllardır amigoluğunu yapan Cacci lakaplı Sahir Selışık'ın vefatı başta Girne olmak üzere Leymosunlular arasında üzüntüye neden oldu.

Kıbrıs’ın güneyinden, Limasol’un da tanıdığı isimlerden olan Cacci bir süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu ve taburcu olduktan sonra evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

