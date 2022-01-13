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Koronavirüs bir can daha aldı

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Koronavirüs bir can daha aldı

Koronavirüs ülkemizde can almaya devam ediyor.
Acil Durum Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde 19 Aralık’tan bu yana tedavi gören 39 yaşındaki Ahmet Korkmaz bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Korkmaz’ın kronik bir rahatsızlığı olmadığı, iki doz Sinovac aşılı olduğu ve hastalığı çok ağır geçirdiği öğrenildi.

19 Aralık’ta hastaneye başvuran hastanın doğrudan yoğun bakım servisine alındığı ve tedaviye cevap vermediği de belirtildi.

Ahmet Korkmaz’ın ölümüyle birlikte ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 146’ya çıktı.

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