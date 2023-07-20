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Girne bir çınarını daha kaybetti

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Girne bir çınarını daha kaybetti
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Girne sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne Belediyesi çalışanı Yavuz Caferoğlu’nun annesi, Şht. Hasan Cafer’in eşi olan Girne bölgesinin sevilen simalarından Nesrin Hassoy Caferoğlu bugün hayata gözlerini yumdu.
Caferoğlu’nun cenazesi yarın Karaoğlanoğlu camisinde kılınacak ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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